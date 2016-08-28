الوحدات يعلّق مشاركته في بطولة الدرع

الاهالي – قررت ادارة نادي الوحدات تعليق مشاركة النادي في مسابقة درع الاتحاد لكرة القدم على خلفية الاحداث المؤسفة التي حدثت عشية لقاء الفريق مع الرمثا امس الاول. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة النادي في ساعة متأخرة امس برئاسة رئيس النادي طارق خوري وبحضور الاعضاء الدكتور بشار الحوامدة وزياد شلباية وعوض الأسمر وبسام شلباية وزيد أبو حميد والمهندس علي خليفة وعبد الرحمن النجار وسامي دحبور. وبحسب الناطق الاعلامي للنادي عوض الأسمر فإن كل مشجع ناله من الاذى النفسي او الجسدي ما يجعلنا جميعا كأردنيين مجبورين في ان نقدم لهم رد اعتبار. ان تعليق المشاركة سيكون الى حين بيان قرارات الاتحاد الاردني لكرة القدم حول ما حصل داخل الملعب وخارجه، وقرارات الاجهزة الامنية ومحاسبة المتجاوزين، بالاضافة الى ايجاد طريقة او تعهد يقضي بحماية الجماهير بخطوات اصلاحية وحازمة. من جهة اخرى وافق النادي على التعاقد مع اللاعب طارق خطاب ضمن السقف المحدد (30 ألف دولار) لموسم 2016-2017 بناءاً على تنسيب المدير الفني عدنان حمد وذلك بعد اجتيازه الفحص الطبي، اضافة الى تشكيل رابطة المشجعين للفئات العمرية بالنادي حيث ستقوم الرابطة بالتواجد في جميع مباريات الفئات العمرية وتشجيع الفريق، وستتكون الرابطة من عشرة اعضاء ودون ان يتحمل النادي اي تكاليف مالية وتكون مسؤولية الرابطة برئاسة مدير نشاط الفئات العمرية زياد شلباية.