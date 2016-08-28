‘‘تجار الألبسة‘‘ تدعو لوقف حملة ‘‘السير‘‘ و‘‘الأمانة‘‘

الاهالي – طالبت النقابة العامة لتجار الألبسة والأقمشة والأحذية، إدارة السير المركزية بالتوقف عن الحملة التي تنفذها بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى في منطقتي وسط البلد وجبل الحسين بالعاصمة.

وأكدت، في بيان صفحي أمس، “أن قطاعها من أشد المتضررين من الإجراءات التي يتم تنفذها في هذه الأسواق، والتي أدت إلى حرمان التجار من ارزاقهم اليومية وضربت الحركة التجارية تماما”.

وبينت بأنه بـ”الرغم من الوعود المتكررة من “الأمانة” بحل المشكلة جذريا، إلا أنها لم تحل طوال السنوات الماضية، فأصبحت كوعود التعويضات نتيجة سيول فصل الشتاء الماضي التي لم تدفع حتى الآن”.

وشددت النقابة على ضرورة الإسراع في حل هذا الإشكالية، تلافيا للاحتقان المتراكم الذي يعيشه القطاع التجاري بشكل عام، وقطاع تجارة الألبسة والأحذية بشكل خاص.

ونوهت إلى أن التغني بوجود مواقف قريبة “أمر غير واقعي”، لافته إلى أن أغلب هذه المواقف للإشتراكات الشهرية وتخدم بعض التجار وأن المواقف مثل العبدلي ورغدان بعيدة عن الأسواق ولا تتسع لمرتادي وسط البلد.

وذكرت أنها “اجتمعت قبل ثلاث سنوات وبحضور مجموعة من النقابات المهنية، بمكتب أمين عمان، لتدارس المستجدات التي اتخذتها الأمانة في حينه بوضع شواخص ممنوع الوقوف والتوقف”.

وأكدت النقابة أنه تم حينها “اتخاذ قرار بتخصيص مواقف لتحميل وتنزيل البضائع في وسط البلد، وإعادة تأهيل ودراسة امكانية وضع شواخص للوقوف المؤقت للزبائن”، مشيرة إلى أنه “تم تبرير القرارات وقتها بأنه سيطبق مشروع الأوتوا بارك “المواقف المدفوعة الاجر”، قريبا إلا انه لم ينفذ”.