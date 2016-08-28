أجواء حارة نسبيا

الاهالي – – تبقى درجات الحرارة نهار اليوم الأحد أعلى من معدلاتها العامة نسبة لهذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية، وفق موقع طقس العرب.

وأفاد الموقع بأن الطقس يكون حاراً نسبياً في عموم المناطق مع ظهور بعض السُحب على فترات، فيما يكون حاراً بمناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.

في حين تكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة، تنشط مساء بالبادية بحيث تُثير الغبار والأتربة فيها.

وأضاف الموقع أما ليلا فتسود تدريجياً أجواء رطبة بشكل لافت، ولطيفة إلى مُعتدلة في عموم المناطق، مع ظهور بعض السُحب على ارتفاعات مُختلفة.

وتوقع “طقس العرب” أن تستمر درجات الحرارة نهار غدا الاثنين أعلى من معدلاتها العامة نسبةً لهذا الوقت من العام بحدود 2-3 درجات مئوية، بحيث يكون الطقس حاراً نسبياً في عموم المناطق مع ظهور بعض السُحب على فترات، وحاراً بمناطق الأغوار والبحر الميت والعقبة.