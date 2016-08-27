مهرجان جماهيري زاد الحضور عن 2000 في الهاشمي الشمالي

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| نشر في أغسطس 27, 2016 1:09 م | القسم: آخر الأخبار, شؤون محلية | نسخة للطباعة : طباعة

مهرجان جماهيري زاد الحضور عن 2000 في الهاشمي الشمالي

العزوني: قائمة المشاركة والتغيير من ابناء المنطقة ولم يهبطوا كغيرهم بالبرشوت

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الفان واكثر من سكان الهاشمي الشمالي كانوا فاكهة المهرجان الكبير الذي نظمته قائمة المشاركة والتغيير في عمان الاولى مساء الجمعة غنوا في نهاية المهرجان سويا بكتب اسمك يا بلادي على الشمس اللي ما بتغييب لا مالي ولا ولادي عن حبك ما في حبيب.
وأعلن المفوض عن القائمة المحامي اندريه مراد العزوني عن اسماء اعضاء القائمة والتي تضم كلا من عبلة ابو علبة والدكتور عصام الخطيب وخالد الصالحي وبلال الكسواني والمهندس سعيد اسعد المحسيري، مؤكدا انها قائمة مدروسة ولا يوجد بها حشوات، يجمع اعضائها برنامج انتخابي وطني شامل.
وقال المحامي العزوني في كلمة له في المهرجان ان اعضاء القائمة من مناطق الدائرة الاولى، ولم يهبطوا عليها بالبرشوت ولا يعرفون اهلها، فهو ابن النزهة والصالحي ابن مخيم الحسين والخطيب ابن جبل القصور والمحسيري ابن الهاشمي والكسواني ابن ضاحية الامير حسن وابو علبة ابنة الحركة الوطنية وابنة الهاشمي.
وطالب العزوني عدم الالتفات للشائعات التي يرددها ضعاف النفوس في الدائرة الاولى، كما طالب بمنح الشباب فرصة للتغيير واثبات حضورهم في المشهد السياسي الوطني.
وتحدث اعضاء القائمة في القضايا والاهداف التي يطمحون الى تحقيقها من خلال خوضهم للانتخابات النيابية، كما اكدوا على قوة الشراكة التي جمعتهم في قائمة المشاركة والتغيير، وعلى القضايا الوطنية والديمقراطية الملتزمون بها تجاه شعبنا الاردني، وتجاه القضية الفلسطينية كقضية محورية ومركزية في برنامج القائمة.
وتحدث المختار هاشم الخلايلة ابو طارق مؤكدا وقوفه الى جانب قائمة المشاركة والتغيير، داعيا اهله وعشيرته للتصويت للمحامي العزوني، لاحداث التغيير ومنح الشباب فرصة لاثبات حضورهم.
كما تحدث المختار منصور الحذوات الدعجة ابو انس داعيا الى ضرورة التغيير في نواب الدائرة الاولى، ويكفي تجريب المجرب، مؤكدا ان سكان الهاشمي الشمالي قد يأسوا من حال النواب الذين مثلوهم في المرحلة الماضية، وناشد اهله وعشيرته واصدقائه بانتخاب قائمة المشاركة والتغيير والمحامي اندريه العزوني.

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