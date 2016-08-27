قائمة أسعار وجبات المطاعم الشعبية .. وثائق

الاهالي – طلبت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من أصحاب المطاعم الشعبية الراغبين باستمرار اعفاؤهم من التسجيل في شبكة مكلفي الضريبة العامة على المبيعات ضرورة المبادرة الى تعديل قوائم الاسعار والاصناف وفقا للاسعار الصادرة عن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الصناعة والتجارة حسب قرار مجلس الوزراء المشار اليه.

وقامت الدائرة بمخاطبة نقابة اصحاب المطاعم والحلويات الاردنيه بخصوص العمل على اصدار قوائم تحمل رقم متسلسل بلائحة الاسعار والاصناف الجديده المعتمدة الصادرة بموجب القرار اعلاه باضافة رقم تسلسل الصنف حسب المبين بالقائمة التي تم تزويد النقابة بها.

واشارت الدائرة الى انه سيصار الى اعتماد القوائم وتصديقها من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات على ان يتم تزويد الدائرة بهذه القوائم اسبوعياً وبكشف رسمي موقع من النقابة مرفقاً به نسختين مرقمتين من قوائم الاسعار والمطابقة لقوائم الاسعار المعتمدة ليتم تدقيقها واعتمادها لتلك المطاعم حسب الاصول المتبعة في الدائرة لهذه الغاية وعلى ان تتضمن قائمة المطعم (الرقم الضريبي للمطعم ، موقع المطعم واسم الشارع ورقم البنايه ، ورقم الهاتف ).

وقرر مجلس الوزراء تخفيض اسعار الوجبات في المطاعم الشعبية اعتبارا من 15/08/2016.

واوضحت الدائرة ان عدم الالتزام بالكميات او الاسعار الواردة بهذه القوائم ومخالفتها سيتم اعتبار الاعفاء ملغي ويتم محاسبة المطعم وفق احكام قانون الضريبة العامة على المبيعات من تاريخ تطبيق الاعفاء.

والمطاعم المستهدفة من هذا القرار هي المطاعم غير المصنفة سياحياً والتي تبيع الاصناف المحددة حصراً في القائمة المعتمدة من الدائرة ولا يجوز تغيير المسميات الواردة فيها والالتزام بالرقم المتسلسل لهذه الاصناف كما ان الاسعار الواردة في هذه القوائم هي الحد الاعلى المسموح البيع به ويجوز للمطعم البيع بأقل من ذلك مع الالتزام التام بالكميات الواردة فيها.

واضافت ان المطعم مطالب بالالتزام ببيع الاوزان والكميات من نفس الصنف الذي يتعامل به المطعم وحسب ما هو وارد بالقوائم.

وطلبت الدائرة من النقابة الالتزام باصدار قوائم الاسعار للمطاعم غير المعفاة بلون يختلف عن لون قائمة المطعم المعفي من التسجيل في شبكة الضريبة العامة على المبيعات.

وطلبت الدائرة تحديث كافة قوائم اسعار المطاعم المشمولة بالاعفاء اعتباراً من تاريخه ولغاية نهاية شهر تشرين اول على ان يتم اعتبار جميع القوائم السابقة ملغاة من 31/10/2016 .حيث لن يتم بعد تاريخ 01/11/2016 تحديث او تصديق اي قوائم ترد من النقابة للمطاعم العامله قبل هذا التاريخ.

وأوضحت أن التزام المطعم بوضع لافتة او (ملصق) بحجم (20×60) مكتوب عليه (هذا المطعم معفى من ضريبة المبيعات) وبخط واضح يغطي حجم اللافتة او الملصق والالتزام بالاعلان عن الاسعار الجديده حسب القائمه الصادره عن النقابه والمعتمده من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بصوره ظاهرة وواضحة لتمكين رواد المطعم من اطلاع عليها.

وقرار مجلس الوزراء رقم (1018) لا يشمل المقاهي ومحلات الكوفي شوب ومحلات واماكن بيع المشروبات الساخنة والباردة، بحسب بيان الدائرة.