اتفاقية جماعية لتحسين شروط العمل في شركة “ايلا”

الاهالي – وقعت النقابة المستقلة للعاملين في شركة ايلا لكيماويات البناء وادارة شركة ايلا لكيماويات البناء، اتفاقية عمل جماعية لتحسين ظروف العاملين وتطوير شروط العمل في الشركة.

ونصت الاتفاقية على الالتزام بتوفير أمور السلامة والصحية المهنية بما يتناسب مع أحكام قانون العمل، وتعديل زيادة حافز الحضور والغياب من 25 لتصبح 30 ديناراً، وزيادة حافز الالتزام بالسلامة العامة والنظافة من 15 لتصبح 35 ديناراً، وتنظيم صندوق الغرامات وفق أحكام المادة 48 الفقرة (ج) من قانون العمل.

يذكر أن النقابة نظمت يوم الاثنين 22/8 اضراباً عن العمل بعد رفض ادارة الشركة تنفيذ مطالب العمال. إلا أن النقابة انهت الاضراب في اليوم نفسه بعد الاتفاق بين ممثلي العمال ووزارة العمل وإدارة الشركة على بحث مطالب العمال.