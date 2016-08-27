مهرجان جماهيري لـ (المشاركة والتغيير) بالمحطة

الاهالي – بحضور جماهيري لافت اعلنت قائمة المشاركة والتغيير في عمان الاولى عن اشهار نفسها خلال مهرجان جماهيري كبير وذلك في مخيم المحطة مساء الخميس.

وقدم المفوض عن القائمة المحامي اندريه مراد العزوني اعضاء القائمة والتي تضم كلا من عبلة ابو علبة والدكتور عصام الخطيب وخالد الصالحي وبلال الكسواني والمهندس سعيد اسعد المحسيري، معلنا انها قائمة مكتملة المواصفات حيث تضم شخصيات سياسية ونقابية ومهنية واكاديمية من تخصصات مختلفة يجمعهم برنامج انتخابي وطني شامل.

والقى المحامي العزوني كلمة في المهرجان اكد فيها على ضرورة الاستمرار في العمل المشترك لصالح ابناء دائرة عمان الاولى متعهدا ان يتكفل مكتب المحاماة الخاص به في الدفاع ومجانا عن قضية ابناء مخيم المحطة مع الانذار العدلي الذي وجهه لهم صاحب الارض الذي يزعم ان بيوت المخيم مقامه على ارضه.

وطالب العزوني بعدم استغلال القضية من قبل بعض المترشحين للانتخابات النيابية، وعدم الالتفات للشائعات التي يرددها ضعاف النفوس في الدائرة الاولى، كما طالب بمنح الشباب فرصة للتغيير واثبات حضورهم في المشهد السياسي الوطني لان الوطن بحاجة الى طاقات الشباب وعطائهم.

وتحدث اعضاء القائمة في القضايا والاهداف التي يطمحون الى تحقيقها من خلال خوضهم للانتخابات النيابية، كما اكدوا على قوة الشراكة التي جمعتهم في قائمة المشاركة والتغيير، وعلى القضايا الوطنية والديمقراطية الملتزمون بها تجاه شعبنا الاردني، وتجاه القضية الفلسطينية كقضية محورية ومركزية في برنامج القائمة.

واختتم المهرجان باغنية لكتب اسمك يا بلادي على الشمس اللي ما بتغيب…حيث شارك اعضاء القائمة مع الحضور الكبير في غنائها والتفاعل معها.