الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة ينخفض 73% العام الماضي

الاهالي – قدّر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة 73 بالمئة بنهاية العام الجاري.

وبيّن الأونكتاد في تقريره الذي أصدره حديثا، حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تلقته الأردن بنهاية العام الماضي 474 مليون دولار، مقارنة مع 1.7 مليار دولار في العام الذي سبقه.

ورتب التقرير المملكة، بالمرتبة الرابعة من حيث أدنى الاستثمارات التي تلقتها العام الماضي بين دول المنطقة.

وعلى الصعيد العالمي، اوضح التقرير ان الاستثمار الأجنبي المباشر انتعش بشكل قوي العام الماضي، مرجعا ذلك الى نشاط عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود التي سجلت مبلغ 721 مليار دولار في 2014.

وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الاقتصادات المتقدمة إلى الضعف تقريبا لتصل إلى مبلغ 962 مليار دولار.

وتم تسجيل النمو القوي في تدفقات الاستثمار في أوروبا وكذلك الولايات المتحدة حيث ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار أربعة أضعاف تقريبا، مقارنة بأدنى مستوى منخفض تاريخيا في 2014.

واستحوذت المملكة على 8.8 بالمئة من اجمالي الاستثمارات التي أقيمت في المنطقة العام الماضي، بقطاع السياحة والسفر.

ورتب التقرير الصادر عن منظمة السياحة العالمية، الأردن بالمرتبة 58 عالميا بحجم الاستثمارات في القطاع التي أقيمت خلال العام الماضي.

وحسب التقرير، جاءت اليونان بالمرتبة 28 عالميا بحجم استثمارات القطاع، وقبرص بالمرتبة 31 عالميا، مصر 34، تركيا 47، لبنان 48، الأردن 58، تونس 60 عالميا.

ونشرت المنظمة التابعة للأمم المتحدة تقريرها السنوي الذي يسلط الضوء على عائدات السياحة الدولية خلال العام الماضي.