جــداول المرشـحـيـن النهائيــة للانتخابات النيابية 8 الشهر المقبل

الاهالي – كشفت الهيئة المستقلة للانتخاب أن جداول المرشحين النهائية سيتم نشرها في الثامن من أيلول المقبل، بعد انتهاء مرحلتي الطعون عليها من قبل المرشحين أنفسهم ومن الناخبين لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها.

وتأكيدا لما نشرته «الدستور» في عدد سابق فان الهيئة انتهت أمس من تدقيق طلبات الترشح بالكامل، وسيتم عرضها لغايات الطعن بقراراتها من قبل الناخبين خلال الأسبوع الحالي، حيث تنتهي مدة تقديم طعون المرشحين بنهاية دوام يوم غد الأحد، بحسب الناطق الاعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني.

وبين المومني في تصريح خاص لـ»الدستور» أن الهيئة بعدما قررت الموافقة على طلبات ترشح ستة مرشحين تبين لها أنهم ما زالوا على رأس عملهم الذي يتقاضون به راتبا من خزينة الدولة بمعنى أنها وظيفة حكومية، الأمر الذي دفع بها للتراجع عن قرار الموافقة، علما بأن ذلك جائز قانونا، بعدما تم التأكد من المؤسسات التي يعملون بها، وعليه تم ابلاغهم بقرار الهيئة برفض طلبات ترشحهم أمس الأول وبطبيعة الحال لهم الحق بالطعن في القرار لدى محكمة الاستئناف.

يشار الى أن المستقلة للانتخاب كانت قد قررت أمس الأول رفض طلبات ستة مترشحين من قوائم مختلفة ما ادى الى فقدان قائمة واحدة لأحد شروط بقائها، وهو نقص عدد المترشحين فيها الى ما دون الحد الادنى المطلوب لتشكيل القائمة الانتخابية،ليصبح بذلك عدد القوائم التي رفضت ثلاث واجمالي القوائم الموافق عليه (227) قائمة من أصل (230) تقدمت بطلبات ترشح للهيئة، في حين يرتفع عدد المترشحين الذين رفضت طلبات ترشحهم الى ثلاثة عشر مترشحا ومترشحة، ليصبح بذلك اجمالي عدد المترشحين التي قبلت طلباتهم (1280) مترشحا ومترشحة من أصل (1293).

ووفق المومني فانه يحق لمفوض القائمة ولأي من طالبي الترشح الواردين في القوائم المرفوضه الطعن في قرار الرفض الصادر عن مجلس المفوضين لدى محكمة الاستئناف التي تقع الدائرة الانتخابية ضمن اختصاصها خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ، وتقوم محكمة الاستئناف بالفصل في هذا الطعن خلال ثلاثة أيام من اليوم التالي لتاريخ تقديم الطعن لديها، ويكون قرارها بشأن هذا الطعن قطعيا.

ونبه المومني الى أنه بعد انتهاء هذه المرحلة وبت المحاكم بالطعون وتعديل جدول المرشحين وفقها، يتم عرضها للناخبين، عندها يحق لكل مواطن مسجل في سجل الناخبين الطعن بقرارات الهيئة المستقلة في قبول طلب أي مرشح لدى محاكم الاستئناف، وبناء على قرارات المحاكم على هذه الطعون يتم تصويب جداول المرشحين وصولا للجداول النهائية القطعية.

ولفت المومني الى أنه يمكن لأي مرشح أن ينسحب خلال الفترة الحالية، بمجرد استلام قرار الهيئة المستقلة للانتخاب بالموافقة على طلب القائمة ، فيما سيكون آخر موعد لذلك في الحادي عشر من أيلول المقبل، بمعنى قبل الاقتراع بعشرة أيام، فيما تستمر القائمة بخوض الانتخابات مهما كان عدد المنسحبين من أعضائها ولا تبطل.

في السياق ذاته، أكدت الهيئة المستقلة للانتخاب أنها ستباشر بطباعة كتيّبات الاقتراع بعد اعتماد جداول المرشحين بصيغتها النهائية والقطعية، ذلك أن الكتيب سيتضمن صورة واسم المرشحين كافة.