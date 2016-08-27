شهيد في رام اللـه واعتقال والدة وشقيقة أسير

الاهالي – أدى آلاف المواطنين أمس صلاة الجمعة في المسجد الاقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال المشددة في المدينة المقدسة، لا سيما بلدتها القديمة ومحيط الأقصى المبارك.

وقالت مصادر فلسطينية ان آلاف المواطنين من القدس المحتلة وداخل أراضي الـ48، ونحو 250 من كبار السن من قطاع غزة ادوا أمس صلاة الجمعة برحاب المسجد الاقصى المبارك رغم إجراءات الاحتلال المشددة في المدينة المقدسة.

من جهته، أكد الدكتور محمد سليم محمد علي، في خطبة الجمعة بالأقصى، أن المسجد الأقصى المبارك لا يزال يتعرض لانتهاكات واعتداءات من قبل الاحتلال وجمعياته اليهودية المختلفة، كما يتعرض المسجد للظلم والعدوان بدءا باحتلاله ومرورا بحرقه قبل سبعة وأربعين عامًا، وانتهاء بتدنيسه.

وقال ان الحقيقة التي يتجاهلها الظالمون أن المسجد الأقصى لا يقبل القسمة على طرفين، مؤكدا أنه لا يرتضي غير ولاية المسلمين عليه ولاية عامة تامة شاملة.وأضاف:

«مع كل هذه الحقائق فما يتعرض له مسجدنا الأقصى من انتهاكات لرحابه ومبانيه، مخالف للقانون الدولي والأعراف والشرائع والأخلاق».

من جهة ثانية استشهد مواطن فلسطيني أمس برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي عند مدخل بلدة سلواد شمال رام الله.

وقالت مصادر فلسطينية ان الشاب إياد زكريا حامد (36 سنة) استشهد جراء اطلاق جنود الاحتلال المتمركزين داخل البرج العسكري المقام على مدخل قرية سلواد شمال مدينة رام الله الرصاص تجاهه ومنعت الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف من الوصول إلى الشهيد.

وأوضحت المصادر أن الشهيد متزوج وأب لثلاثة أطفال، وهو من الأشخاص ذوي الإعاقة.واستدعت قوات الاحتلال تعزيزات عسكرية إضافية إلى المكان، عقب استشهاد المواطن حامد، ومنعت أي من المواطنين من الاقتراب.

فيما أصيب شابان فلسطينيان أمس الجمعة بجروح برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في مخيم الدهيشة للاجئين جنوب بيت لحم.

وقالت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم حيث اندلعت مواجهات مع عشرات الشبان أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص الحي، وقنابل الغاز والصوت بشكل عشوائي، ما أدى إلى إصابة شابين بجروح نقلا على إثرها الى أحد مستشفيات بيت لحم لتلقي العلاج، كما اعتقلت قوات الاحتلال نوال محمد داوود وهي والدة الأسير معاذ الصيفي، وكذلك شقيقته أسماء، بعد مداهمة منزل العائلة وتفتيشه.

من جهة أخرى رفضت إسرائيل طلبا من الأمم المتحدة بالإفراج عن موظف فلسطيني في المنظمة الدولية متهم بالعمل لصالح حركة حماس، بحسب ما أعلنت البعثة الإسرائيلية في الأمم المتحدة.

ووفقا للبعثة، فقد وجه الجهاز القضائي في الأمم المتحدة رسالة إلى السفير الإسرائيلي داني دانون في هذا الخصوص.

وأكدت الرسالة أن وحيد البرش، وهو مهندس يعمل في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في قطاع غزة، «يتمتع بحصانة» تحميه من أي اعتقال أو ملاحقة قضائية في إطار مهمته كموظف في الأمم المتحدة.

كما تطالب الرسالة السماح لمسؤولين من الأمم المتحدة بزيارته في السجن.من جهته، رد دانون على الرسالة قائلا «نحن لا نعطي حصانة لإرهابيين يحاولون إيذاء مواطنينا»، مشيرا إلى أن «إسرائيل تمتثل للقانون، وسنواصل القيام بذلك في هذه الحالة».

ودعا السفير الإسرائيلي الأمم المتحدة والمنظمات الدولة الأخرى إلى تنفيذ إصلاحات، خصوصا حيال تعيين موظفين محليين.

وأكد دانون أنه «يجب مراقبة كل دولار ينفق وكل عملية توظيف محلية من قبل منظمة دولية للتأكد من أنها تساهم في مساعدة شعب غزة وليس تمويل أنشطة إرهابية».

وأعلنت السلطات الاسرائيلية اعتقال البرش في الـ 16 من تموز الماضي. ووجهت إليه محكمة إسرائيلية تهمة نقل نحو 300 طن من أنقاض مشاريع برنامج الامم المتحدة الإنمائي، لبناء مرسى لصالح الجناح العسكري لحركة حماس في القطاع.

ورفضت الأمم المتحدة تلك الاتهامات قائلة إن «الركام محط السؤال نقل إلى وجهته وفقا لتعليمات مكتوبة من وزارة الأشغال العامة والإسكان في السلطة الفلسطينية».

ويعتمد اكثر من ثلثي سكان القطاع المحاصر وعددهم نحو مليوني شخص على المساعدات الانسانية.

وفيما يخص الانتخابات البلدية الفلسطينية أعلنت لجنة الانتخابات المركزية انتهاء مرحلة الترشح للانتخابات والتي بدأت يوم الـ 16 من آب، حيث واصلت مكاتب اللجنة في محافظات الضفة والقطاع استقبال طلبات الترشح حتى منتصف ليل الخميس الماضي.

وقالت اللجنة في بيان رسمي، اكتظت مكاتب اللجنة بعدد كبير من المواطنين الراغبين بتقديم طلبات الترشح حتى ساعة متأخرة من مساء الخميس الماضي حيث تشير الإحصائيات الأولية إلى استلام اللجنة ما يزيد عن860 طلب ترشح في جميع المحافظات الفلسطينية، وتعمل طواقم اللجنة حاليا على النظر في الطلبات المقدمة وتدقيق بيانات المرشحين وطلبات الترشح، كما تقوم بإدخال وإدارة بيانات المرشحين تمهيدا لعرضها على لجنة الانتخابات للبت فيها طبقاً للقانون.

وأضاف البيان، ستقوم اللجنة يوم الاثنين المقبل الموافق الـ 29 من آب بنشر الكشف الأولي لأسماء القوائم والمرشحين في مقار الهيئات المحلية ومكاتب اللجنة وعلى موقعها الالكتروني وذلك لإتاحة المجال أمام المواطنين للاطلاع عليها، وتقديم الاعتراضات على أسماء القوائم والمرشحين وذلك طبقا للجدول الزمني المعلن مسبقاً.

وتابع، ستقوم اللجنة لاحقا بالنظر في الاعتراضات المقدمة من المواطنين -إن وجدت- والبت فيها خلال ثلاثة أيام، وإتاحة المجال أمام المواطنين للطعن في قراراتها أمام المحكمة.(وكالات)