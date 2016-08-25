620 ألف مستوطن استوطنوا منذ “أوسلو”

الاهالي – قال مفوض العلاقات الدولية نبيل شعث إن عدد المستوطنين منذ توقيع الاتفاق ارتفع من 160 ألفًا، إلى 780 ألفًا.

وأضاف شعث خلال لقائه وفد الملتقى الثقافي من أراضي الداخل الأربعاء أن ما نسبته 62% من مساحة الضفة الغربية تحولت إلى مستوطنات، ولم يبقَ للشعب الفلسطيني شيء، إذ تحولت المدن والقرى الفلسطينية إلى مناطق معزولة ومقطعة.

ونوه إلى أن هناك فرق كبير بين ما يقرأه الإنسان في وسائل الإعلام، حول الوضع الفلسطيني، وما يراه بعينه على الأرض.

وتناول شعث خلال اللقاء، النموذج الجنوب أفريقي في الخلاص من نظام “الأبارتهايد” العنصري، وطموح الشعب الفلسطيني في دولة وتطرق إلى أوضاع قطاع غزة وما تعرض له من حروب ثلاث

وأشار شعث إلى أنه بعد (23) عاماً على توقيع أوسلو، لا زلنا نفتقد لأداة تنفيذ للقرارات الدولية، فيما الشعب الفلسطيني ظل صامداً على أرضه، رغم الهجمة العنصرية الإسرائيلية البشعة بحقه.