“النقد الدولي” يوافق على إقراض الأردن 720 مليون دولار

الاهالي – أعلن صندوق النقد الدولي أن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على عقد اتفاق ممتد مع الأردن يتيح ما يعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة “حوالي 723 مليون دولار” تمثل 150% من حصة الأردن في الصندوق.

وأضاف في بيان أولي أصدره مساء الأربعاء، أن القرض “سي” صرف على مدار ثلاث سنوات بموجب “تسهيل القرض الممتد” EFF، وذلك لدعم برنامج الأردن للإصلاح الاقتصادي والمالي.

ويهدف البرنامج إلى تحقيق تقدم في جهود الضبط المالي لتخفيض الدين العام ودفع عجلة الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق من أجل تحسين الأوضاع الاقتصادية ومن ثم تحقيق نمو يحتوي شرائح سكانية أوسع.

ويتاح للأردن صرف مبلغ فوري يعادل 51.465 وحدة حقوق سحب خاصة “حوالي 72.3 مليون دولار”، مع صرف بقية المبلغ على أقساط مقسمة على مدة البرنامج، على أن يخضع ذلك لست مراجعات تقوم بها لجان الصندوق.

وكان وزير المالية عمر ملحس قد أكد أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، وافق على البرنامج الممتد الذي طلبته المملكة لتنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية.

وأكد ملحس أن الصندوق أبلغ الحكومة الموافقة على البرنامج المستمد من برنامج وطني الإصلاحات الاقتصادية بدون تعديلات.