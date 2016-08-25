“الوزراء” يوافق على إقراض الباحثين عن عمل بالمجال الزراعي

الاهالي – قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاربعاء، الموافقة على اتفاقية إقراض مع صندوق التنمية والتشغيل الخاصة بمشروع التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل بقيمة 3.4 مليون دولار.

وستخصص هذه الأموال لصالح صندوق التنمية والتشغيل، لغايات اعادة إقراضها الى الباحثين عن عمل من خلال قروض ميسرة وسهلة لاقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة في مجالات الصناعات الزراعية والمشاريع المرتبطة بالقطاع السياحي.

وأشار مدير عام صندوق التنمية والتشغيل المهندس عبدالله فريج الى انه سيتم تمويل مشاريع لباحثين عن عمل في محافظات عجلون وجرش والمفرق ومادبا والكرك كمرحلة أولى، حسب حجم المشروع وطبيعته، بقروض تتراوح بين الفين الى 50 الف دينار، حسب اسس وقواعد التمويل للمشاريع الزراعية التي توفر فرص العمل.

ومن شأن هذه الاتفاقية، إعطاء مزيد من الزخم للجهد الذي بدأته الحكومة من أجل التشغيل، إذ يتكامل مع مبلغ الـ 25 مليون دينار الذي خصصته الحكومة لبرنامج التشغيل الجماعي.

بترا