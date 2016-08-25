المصري تدعو لمحاكمة مرتكبي جريمة قتل المواطن حلاوة والاحتكام للقانون

الاهالي – طالبت القيادية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وعضو مكتبها السياسي ماجدة المصري ، إلى تقديم عناصر الأمن المسؤولين عن جريمة قتل المواطن احمد عز حلاوة من مدينة نابلس إلى محاكمة عادلة ، داعية إلى العمل بشكل فوري لنزع فتيل التوتر في مدينة نابلس لحماية أبناء شعبنا .

وقالت المصري في بيان صحفي ” نحن نطالب الأجهزة الأمنية بالالتزام بالقانون كما نطالب المواطنين بذلك ، والعلاقة التي تحكم الطرفين هي اللجوء والاحتكام للقانون ، مع التأكيد على دور الأجهزة الأمنية في حماية السلم الأهلي .، وتوفير الأمن للمواطنين وحماية ممتلكاتهم .

وأضافت ” البلدة القديمة كانت وستبقى قلعة للنضال الفلسطيني ومواجهه الاحتلال الإسرائيلي ، ومعقل للمناضلين والثوار ، وليس قلعه للفلتان الأمني أو مكان لقمع أبناء شعبنا .

وتابعت ” المطلوب ألان سحب كافة مظاهر العسكرة من داخل البلدة القديمة وتوفير أجواء التهدئة في داخلها ، مع استمرار النشاط الأمني كعملية استخباراتية تهدف بشكل أساسي لتوفير الأمن والأمان للمواطنين بشكل مستدام ، داعية كافة الإطراف إلى ضبط النفس وعدم الانجرار لردات الفعل العفوية .

وشددت المصري على ضرورة تعامل أجهزة الأمن مع كافة المطلوبين والموقوفين ضمن الأطر القانونية وعدم التعرض لهم بأي شكل من الإشكال أو استخدام العنف بحقهم ، كذلك دعت كافة المطلوبين للأجهزة الأمنية بضرورة تسليم أنفسهم ليتم التعامل معهم وفق للقانون .