الديمقراطية ترفض مخططات الاستيطان في قلب الخليل وتدعو السلطة للتوجه لمجلس الأمن لمحاكمة الاحتلال على جرائمه

الاهالي – أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين على رفضها لمخططات دولة الاحتلال والتي تمثلت بتكثيف المشاريع الاستيطانية في قلب مدينة الخليل وتحت عنوان: «الدولة تخطط لبناء مستوطنة يهودية في مدينة الخليل»، (22/8/2016 الخبر الرئيس ــ يونم بيرغر)، جاء به «منذ عقد من الزمن تخطط الدولة (دولة الإحتلال) لبناء وحدات سكن في المستوطنة اليهودية في قلب الخليل، (…) وحدات سكن في المدينة، في المنطقة (اتش ج)» الواقعة تحت سيطرة جيش الإحتلال العنصري والفاشي.

ورأت الجبهة الديمقراطية أن الحكومة اليمينية المتطرفة ما تزال مستمرة بمنهجها العنصري، وتسعى وتفرض وقائعاً جديدة، في إنسجام مجتمع الإستيطان العنصري والفاشي، مع أساسه الفكري والسياسي المغرق في العدوان (العقيدي الايديولوجي)، في السيطرة التامة على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، وهي ترد على المجتمع الدولي وقرارات الشرعية الدولية بتصعيد عدوانها الدموي على الأرض، وأهلها لتطال البشر والشجر والحجر، ذاهبةً إلى حرب دينية مديدة في المنطقة لا تبقي ولا تذر.

وبينت الجبهة الديمقراطية أن الحالة الفلسطينية الشعبية على حافة فوهة إنفجار بركانها، بسبب الإنتهاكات العنصرية للحقوق الوطنية والسياسية غير القابلة للتصرف، كما أن التصعيد والغضب الغربي الذي بدأ في الأسبوع الأول من شهر آب/أغسطس الجاري، بخصوص قرية سوسيا في ريف الخليل والعراقيب في النقب، أدت إلى هذا الغضب، الذي كان على السلطة الفلسطينية إستثماره وتحويله إلى إجراءات دولية رسمية، لإدانة الإحتلال الفاشي ومخططاته العنصرية المنافية لأبسط مبادئ حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي.

وشددت الجبهة الديمقراطية على مطالبها للسلطة الفلسطينية ، باللجوء مباشرةً وفوراً إلى مجلس الأمن الدولي، وإلى محكمة لإرهابي ومحكمة الجنايات الدولية، وندعو إلى العمل على تنفيذ قرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية، بتعزيز كل مل تحتاجه معركة صمود أهلنا وتعظيمه، شعبنا الصامد الذي لن يتخلى عن ثوابته الوطنية غير منقوصة، وعموم أهدافه الوطنية، عبر إستمرار مقاومة الإحتلال بكافة أشكالها والتي هي حق مشروع لشعب تحت الإحتلال العنصري والفاشي البغيض.