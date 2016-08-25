بلال كايد ينتصر

الاهالي – علق المعتقل الفلسطيني بلال كايد إضرابه عن الطعام المستمر منذ 71 يوما إثر التوصل لاتفاق مع الجانب الإسرائيلي، بحسب بيان لمؤسسة الضمير الحقوقية.

يذكر أن بلال تم اعتقاله بتهمة المقاومة والقيام بعدة عمليات ضد الاحتلال في العام 2001، حيث تنقل في عدة سجون.

وتمكن خلال فترة سجنه من تقديم امتحان الثانوية العامة ليتم قبوله في الجامعة العبريه ليدرس العلوم السياسية لكنه منع من تقديم الأمتحان النهائي للفصل. تعلم خلال فترة سجنه اللغات العبريه والانجليزية والفرنسية.

وقبل انهاء محكوميته في شهر ايلول عام ٢٠١٥ تم نقله نقلاً تعسفياً و بدون سابق انذار من سجن مجدو الى زنزانة انفرادية في سجن جلبوع ومنه لعزل هلوليكدار مجرداً من أغراضه الخاصة ليحكم عليه ٦ شهور انفرادي و منع من زيارة الأهل دون اسباب وبعد انتهاء ال ٦ شهور تم تمديد حكم العزل الانفرادي حتى نهاية المحكوميه و كذلك بدون أسباب.

وفي شهر حزيران الماضي اعلن الاضراب المفتوح عن الطعام احتجاجا على تمديد فترة اعتقاله، بعد انتهاء فترة محكوميته.