الكلالدة: عدد الناخبين النهائـي تجاوز الـ 4 ملاييـن

الاهالي – كشف رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالده أن اجمالي عدد الناخبين النهائي وفق الجداول النهائية للإنتخابات النيابية المقبلة وفق ما تسلمته الهيئة من دائرة الأحوال المدنية بلغ في الثاني عشر من آب الجاري 4.139.732 ، مشيرا الى انه تم اضافة (5960) ناخبا وناخبة على جداول الناخبين النهائية خلال فترة الإعتراضات والتدقيق لهذه الجداول، كانوا قد طلبوا تسجيل أسمائهم كناخبين بعد أن كانوا مسجلين كمغتربين في دائرة الأحوال المدنية.

وأشار الكلالده في تصريح صحفي أمس أن الهيئة المستقلة للانتخاب قامت بعرض الجداول الأولية للناخبين على موقعها الالكتروني لمدة اربعة عشر يوماً وفق احكام القانون، واستقبلت الاعتراضات على الغير كما استقبلت دائرة الأحوال المدنية الاعتراضات الشخصية وفق الأصول وتم التعامل معها حسب مقتضى الحال، كما التزمت الهيئة بالتعاون مع دائرة الأحوال المدنية لتدقيق أسماء الناخبين في دوائر البادية الثلاث وفق رابطة الدم واضافتهم الى دوائرهم وفق الأصول.

في شأن آخر، أكد الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للإنتخاب جهاد المومني في تصريح خاص لـ»الدستور» أن التصويت لشخص داخل القائمة وعدم التأشير على المكان المخصص لاسم القائمة لا يبطلها، وتقبل القائمة بمجرد التأشير على أي شخص من أعضائها، ذلك أن القائمة تأخذ صوت المرشح.

ولفت المومني إلى أن القائمة تأخذ صوت المرشح، صوتا واحدا فقط، بمعنى أنه في حال تم التأشير على أكثر من مرشح داخل القائمة يحسب لها صوت واحد، وليس بعدد الأصوات التي منحت لمرشحيها، وعدم التأشير على اسم القائمة لا يبطلها انما يحسب لصالحها أي صوت منح لأي مرشحيها، على أساس صوت واحد فقط.

في ذات السياق، أكدت الهيئة المستقلة أنها ستعلن عن عدد أوراق الإقتراع الفارغة، في الإنتخابات النيابية للمجلس الثامن عشر، وستكون هذه الخطوة لأول مرة بتاريخ الإنتخابات النيابية يتم من خلالها الإعلان عن أعداد «كتيّبات» الإقتراع الفارغة والتي لم يتم الإشارة إلى أي قائمة فيها أو مرشح في بداية عمل الفرز، وترزميها بحزم بمعزل عن باقي الكتيبات، وهو ما يطلق عليه الأوراق البيضاء، وذلك في اطار اجراءات الهيئة التي تهدف لتعزيز النزاهة الشفافية.