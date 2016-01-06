الامانة : خارطة تاهيل المناطق الصناعية الاولى من نوعها ضمن مدن الاردن

الاهالي- كشف المدير التنفيذي للتخطيط في امانة عمان المهندس عبد الكريم اللوزي ان خارطة إعادة تاهيل المناطق الصناعية التي انجزتها الامانة هي الاولى من نوعها ضمن مدن الاردن وستعمم على جميع محافظات وبلديات المملكة بعد إطلاع وزارة البلديات عليها ورغبتها للعمل بها كونها قائمة على دراسات بيئية وصحية .

وبين ان إعادة تاهيل المناطق الصناعية ومنها ( صويلح ، ماركا ، المقابلين ، والقويسمة ) تم دراستها وتصنيفها كصناعات خفيفة او متوسطة او تقنية او غذائية ، وان مخططات التاهيل تم المصادقة عليها من قبل اللجان .

ولفت المهندس اللوزي الى ان جدول الاستعمال المخالف للمناطق الصناعية هو قيد الدراسة حاليا تمهيدا لاعتماده وتصديقه من خلال اللجان ، لافتا ان الحد الادنى للترحيل في جدول الاستعمال المخالف 5 سنوات وعشر سنوات كحد اعلى وذك حسب عدة عناصر ونقاط منها كلفة وحجم المنشاة الصناعية ، واهميتها ، والايدي العاملة فيها ، وإن كان صاحب المنشاة الصناعية مالك او مستاجر.

واشار الى وجود بؤر صناعية متناثر بشكل عشوائي في مناطق غير الصناعية كالتي تتواجد في ( النصر ، القويسمة ، شارع جرش القديم ، وفي منطقة أحد ) حيث يتم معالجتها من خلال دائرة رخص المهن والدوائر المختصة في الامانة. .