الخارجية الروسية: ندعو أنقرة إلى حل القضية الكردية بالطرق السياسية

الاهالي – دعت وزارة الخارجية الروسية أنقرة إلى حل القضية الكردية بالطرق السياسية فقط، مؤكدة أن استعمال القوة سيؤدي إلى سقوط المزيد من الضحايا وتصعيد الوضع.

وأعربت الخارجية الروسية في بيان صدر عنها الأربعاء 30 ديسمبر/كانون الأول، عن قلقها بشأن تصعيد العنف في جنوب شرق تركيا بسبب استمرار العملية الأمنية التي تجريها السلطات التركية في المحافظات التي يقطنها الأكراد.

وأضاف البيان أن منظمات حقوقية تتحدث عن الكثير من الضحايا بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال، مشيرا إلى استمرار حظر التجوال في بعض المدن ووقف حركة السيارات ومنع دخول السياسيين والصحفيين وممثلي المنظمات الإنسانية إلى المناطق التي تجري فيها العملية الأمنية.

وتابعت الخارجية الروسية أن بعض المناطق الكردية تعاني من نقص الأغذية والمستلزمات الأولية وأن الوضع هناك على وشك مأساة إنسانية، مضيفة أن العدد الإجمالي للنازحين تجاوز 100 ألف شخص بحسب بعض التقديرات.

وأكد البيان: “ندعو الحكومة التركية إلى القيام بالخطوات اللازمة لتأمين وقف العنف بأسرع وقت واستئناف عملية التسوية السلمية التي تم تعليقها في يوليو عام 2015”.

المصدر: روسيا اليوم – وكالات