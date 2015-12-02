رفع سعر الطحين المدعوم

الاهالي – رفعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أمس الثلاثاء أسعار الطحين المدعوم بمقدار 120 قرشاً للطن الواحد، وفقاً للمتحدث الرسمي في الوزارة ينال البرماوي.

وقال البرماوي إن قرار الرفع يأتي بالتوازي مع تسعيرة المشتقات النفطيّة التي توضع من قبل لجنة التسعير نهاية كل شهر، مؤكداً على أن رفع سعر الطحين المدعوم لن يؤثر على أسعار الخبز.

وينص الاتفاق بين وزارة الصناعة والتجارة ونقابة أصحاب المخابز، على رفع أسعار الطحين المدعوم في حال انخفاض أسعار المحروقات، وتخفيضه في حال ارتفاع أسعار المحروقات، وفي حال ثبات أسعار المحروقات تبقى أسعار الطحين ثابتة.