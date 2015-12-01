وفاة الكاتبة والمفكرة المغربية فاطمة المرنيسي

الاهالي – توفيت امس الإثنين ، الكاتبة والباحثة والمفكرة والسوسيولوجية المغربية فاطمة المرنيسي، عن سن يناهز 75 سنة بألمانيا .

وتعد الراحلة من أبرز الكاتبات بالمغرب والعالم العربي ومن المدافعات عن قضايا المرأة، وقد اهتمت كتاباتها بالإسلام ووضعية المرأة في المجتمع العربي كما اهتمت بتحليل تطور الفكر الإسلامي والتطورات الاجتماعية التي عرفتها المجتمعات المعاصرة.

يشار إلى أن فاطمة المرنيسي ولدت عام 1940 بفاس، ودرست بالمدارس العربية الوطنية الخاصة التي أنشئت لكي لا يدرس أبناء الوطنيين في مدراس فرنسا الاستعمارية، وتابعت دراستها بالرباط ثم فرنسا فالولايات المتحدة ومنذ الثمانينات أصبحت مدرسة في جامعة محمد الخامس بالرباط.

فاطمة المرنيسي كاتبة وعالمة اجتماع ومفكرة ذات شهرة عالمية كان اسمها قد أدرج من بين أهم الشخصيات في ترتيب عالمي لأشهر مائة امرأة في العالم حسب مجلة “أرابين بيزنيس”.ومن ابرز اصداراتها ” نساء على أجنحة الحلم” و” شهرزاد ترحل إلى الغرب” و” السلطانات المنسيات، نساء رئيسات دولة في الإسلام” و “ما وراء الحجاب” و “الجنس والإيديولوجيا والإسلام” و”العالم ليس حريما” ، وقد ترجمت مؤلفاتها إلى لغات عدة.

ومع موازاة مع عملها في الكتابة والبحث والتدريس كانت فاطمة المرنيسي تكافح في إطار المجتمع المدني من أجل المساواة وحقوق النساء، حيث أسست القوافل المدنية وتجمع “نساء، عائلات، أطفال”.

حصلت فاطمة المرنيسي في أيار/مايو 2003 على جائزة أمير أستورياس للأدب وهي أرفع الجوائز الأدبية بإسبانيا، كما حازت في نوفمبر-تشرين الثاني 2004 على جائزة “إراسموس” الهولندية إلى جانب المفكر السوري صادق جلال العظم والإيراني عبد الكريم سوروش، وكان محور الجائزة “الدين والحداثة” . وتم اختيارها عام 2003 عضوا في لجنة الحكماء لحوار الحضارات التي شكلتها اللجنة الأوروبية برئاسة رومانو برودي.