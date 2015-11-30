الحكومة توقع اتفاقيات منح وقروض بـ 218 مليون دولار

عمان – وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي والصندوق السعودي للتنمية اتفاقية اليوم الاثنين منحة بقيمة 65 مليون دولار والخاصة بمساهمة الصندوق في تمويل مشروع إعادة انشاء وتأهيل الطريق الصحراوي (آر 15) واتفاقية إطارية منحة بقيمة 100 مليون دولار الخاصة بمساهمة المملكة العربية السعودية بدعم المشاريع التنموية ذات الأولوية للمجتمعات الاردنية المستضيفة للاجئين السوريين.

ووقع الاتفاقية وزير التخطيط عماد الفاخوري ونائب رئيس مجلس ادارة الصندوق العضو المنتدب يوسف بن ابراهيم البسام حسب بين بيان صحافي لوزارة التخطيط .

كما وقعت وزارة المالية مع الصندوق اتفاقية الضمان الخاصة باتفاقية القرض الميسر المقدم من الصندوق السعودي، والخاص بتمويل مشروع الوحدة البخارية الرابعة لمحطة توليد كهرباء السمرا (الدورة المركبة) بقيمة 3ر53 مليون دولار مليون دولار وبكفالة الحكومة الاردنية.

ووقع الاتفاقية وزير المالية عمر ملحس في حين وقع اتفاقية التمويل عن شركة السمرا القائم بأعمال مدير عام شركة السمرا لتوليد الكهرباء.

وحضر توقيع الاتفاقيات عن الجانب الاردني نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم الدكتور محمد ذنيبات ووزير الاشغال العامة المهندس سامي هلسة، ووزير الصحة الدكتور علي حياصات.

واعرب الفاخوري عن شكر الحكومة الاردنية للمملكة العربية السعودية على ما تقدمه من دعم للجهود التنموية في الاردن لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وتهدف اتفاقية مشروع إعادة انشاء وتأهيل الطريق الصحراوي الى تنمية الطرق في المملكة، من خلال إعادة انشاء وتأهيل الطريق الصحراوي أحد الطرق الشريانية في الاردن، والذي يعد احد الخطوط البرية الدولية، ويمتد من العاصمة عمان حتى مدينة العقبة بطول حوالي 330 كلم.

وستبدأ اعمال المشروع من تقاطع طريق مطار الملكة علياء في العاصمة عمان حتى منطقة دبة حانوت على مسافة 232 كلم من بداية الطريق، علماً أنه تم تمويل هذا المشروع من الرصيد المتبقي من منحة المملكة السعودية المقدمة للأردن.

أما الاتفاقية الاطارية لدعم المشاريع ذات الأولوية للمجتمعات الاردنية المستضيفة للاجئين السوريين فسيتم تنفيذها من خلال الصندوق السعودي للتنمية وبالتنسيق مع مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الانسانية، حيث تم الاتفاق على مشاريع المرحلة الاولى بقيمة 40 مليون دولار من ضمن المشاريع الواردة في خطة الاستجابة الاردنية للازمة السورية للعام 2015، في كل من قطاعات المياه والري والتعليم والصحة.

وفيما يتعلق باتفاقيتي القرض والضمان لمشروع الوحدة البخارية الرابعة لمحطة توليد كهرباء السمرا (الدورة المركبة) فيهدف المشروع الى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية في المملكة، من خلال رفع قدرة محطة توليد كهرباء السمرا من حوالي (1177) ميجاوات الى (1252) ميجاوات عن طريق إضافة وحدة توليد بخارية رابعة بقدرة (75) ميجاوات تعمل على الحرارة المنبعثة من وحدة التوليد الغازية السابعة، بحيث تشكلان مجموعة التوليد بنظام الدورة المركبة.

وأشاد المهندس يوسف بن ابراهيم البسام بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الاردنية للتغلب على التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها وخصوصاً فيما يتعلق بملف اللاجئين السوريين، وكذلك البرامج الاصلاحية المختلفة التي يجري تنفيذها لمواءمة اقتصادها للتغلب على هذه التحديات.

ويذكر أن المملكة العربية السعودية التزمت بقيمة مساهمتها في المنحة الخليجية المقدمة للأردن خلال السنوات (2012-2016)، حيث تبلغ قيمة البرامج والمشاريع التي تم توقيعها لغاية الآن مع الصندوق السعودي للتنمية باعتباره الجهة المكلفة بإدارة المنحة عن الحكومة المملكة العربية السعودية ما قيمته 4ر1219 مليون دولار.