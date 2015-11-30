تخفيض أسعار المحروقات “قرشين” ورفع الغاز نصف دينار

الاهالي – قررت الحكومة تخفيض اسعار البنزين بنوعيه 90 و95 قرشين، والديزل والكاز قرشا واحداً، فيما رفعت اسطوانة الغاز نصف دينار

وفي التفاصيل قرر وزير الصناعة والتجارة إجراء التعديل التالي على أسعار المحروقات والمشتقات النفطية إعتباراً من يوم الغد 1 – 12 -2015 لتصبح كالتالي:

البنزين اوكتان 90 : من 555 فلسا الى 535 فلس ليصبح سعر تنكة بنزين أوكتان 90 …. 10.70 دينار

البنزين اوكتان 95 : من 720 فلسا الى 700 فلس ليصبح سعر تنكة بنزين أوكتان 95 …. 14 دينار

السولار والكاز : من 410 فلسا الى 400 فلس ليصبح سعر تنكة السولار والكاز 8 دنانير لكل منهما

اسطوانة الغاز : من 7 دنانير الى 7 دنانير ونصف،.