الاحتلال يقرر النظر في التقرير النفسي قبل إدانة قتلة الطفل الشهيد أبو خضير

الاهالي- قررت محكمة الاحتلال الإسرائيلي، النظر في التقرير النفسي للمتهم الرئيسي يوسف حاييم بن دافييد (30 عاما) في خطف وقتل الطفل الشهيد محمد أبو خضير (16 عاما) في شهر تموز (يوليو) العام الماضي، قبل إدانته ومسؤوليته عن العملية، في حين سوف توجه تهمة القتل لمتهمين آخرين شاركا في عملية الخطف والقتل، وفق ما ذكرت وكالة “معا” الفلسطينية.

وبناء على لائحة الاتهام، أقدم المتهمون الثلاثة على اختطاف الفتى أبو خضير من حي شعفاط في القدس فنقلوه إلى حرش حيث ضربوه فقتلوه حرقا.

وكان ألقي القبض على الثلاثة بعد جريمة القتل ببضعة أيام فاعترفوا بالتهم المنسوبة لهم.

وقال والد الشهيد أبو خضير بحسب ما نقلت عنه “معا”، “لن أرضى بأقل من حكم مدى الحياة على القتلة جميعهم وأطالب بهدم منازلهم”.

وأضاف “لا أؤمن بالقضاء الإسرائيلي.. سنلجأ لمحكمة الجنايات الدولية في حال تم تخفيف الحكم على القتلة النازيين الجدد”.

وقال المتهمون في التحقيقات “إنهم قاموا بفعلتهم انتقاما لقتل الشبان الإسرائيليين الثلاثة في غوش غتصيون قبل حوالي عام ونصف”.