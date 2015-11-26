«المستقلة للانتخاب» تعقد لقاء تشاوريا مع جهات رقابية محلية على الانتخابات

الاهالي- استمرارا لنهجها في الانفتاح على كافة الجهات الرقابية وجعلها شريكا لها في عملها، وضمن استعداداتها لاجراء انتخابات الدائرة الانتخابية الثانية لمحافظة الكرك / الفرعية عقدت الهيئة المستقلة للانتخاب في مقرها أمس لقاءً تشاورياً مع التحالفات الرقابية المحلية على الانتخابات.

وبحسب رئيس الهيئة رياض الشكعة فان هذا اللقاء مع الجهات الرقابية كشريك حقيقي في العملية الانتخابية يعتبر هاما ذلك أن نجاح العملية الانتخابية لا يعتمد على الهيئة وحدها، مشددا على ضرورة الاستفادة من التجارب الانتخابية السابقة في تجنب الأخطاء إن وجدت وعدم السماح لأي جهة بالتدخل في عمل الهيئة والتأثير على سير الانتخابات، وتقبل الهيئة للنقد البناء بما يهدف الى تطوير إجراءات العملية الانتخابية.

من جانبه، بين عضو مجلس المفوضين الدكتور محمد المصالحة أن الهيئة حرصت منذ اليوم الأول لانشائها على الانفتاح على الجهات الرقابية وتقديم كافة المعلومات المطلوبة بشفافية وأن عمل الرقابة من أهم ضمانات النزاهة للناخب الأردني، كما وتعتبر الهيئة أن التقارير والبيانات الصادرة من الجهات والتحالفات الرقابية مرجعية أساسية في تقييم عملها وبناء قدراته وفي تخطيطها الاستراتيجي واستعدادها للاستحقاقات الانتخابية القادمة .

وأضاف المصالحة أن الهيئة وبالتعاون مع الجهات الرقابية وضعت التعليمات التنفيذية رقم (2) لسنة 2012 الخاصة باعتماد المراقبين المحليين، فيما تحدث النائب مصطفى ياغي عن العلاقة بين الهيئة والجهات الرقابية المحلية مثمنا دور الهيئة المستقلة للانتخاب في تعزيز ثقة المواطن في العملية الانتخابية بشكل خاص والمشاركة في الحياة السياسية بشكل عام ، معولا على دور الجهات الرقابية ليس كشريك فقط في العملية الانتخابية ومراقب لها وانما يقع على عاتقها المساهمة في توعية وتثقيف الناخب الاردني بحقوقه وواجباته.

بدوره، تحدث أمين عام الهيئة الدكتور علي الدرابكة عن إجراءات النزاهة المعتمدة من قبل الهيئة في الانتخابات العامة والفرعية، مشيراً الى أن الهيئة تتشارك مع الجهات الرقابية ومؤسسات المجتمع المدني في الغايات والاهداف وصولاً الى انتخابات شفافة ونزيهة، لذلك حرصت الهيئة على نشر مسودات التعليمات التنفيذية وتزويد الجهات الرقابية بها، موضحا الاجراءات التي اتخذتها الهيئة المستقلة للانتخاب لضمان نزاهة الانتخابات مثل السجل الانتخابي، واصدار بطاقة انتخابية بعلامات أمنية يصعب تزويرها، وفتح المجال للمراقبين للتجول داخل قاعات الاقتراع، وتحديث السجلات وتقييم مراكز الاقتراع والفرز، وتفعيل قنوات الاتصال والتواصل مع الشركاء في العملية الانتخابية، وخضوع النتائج لمراحل التدقيق.

وأكدت الجهات الرقابية المشاركة حرصها على تجويد العملية الانتخابية والرقي بأدائها كهدف وطني، مستعرضة أبرز ملاحظاتها على أداء الهيئة في الانتخابات الفرعية / اربد الثانية والمخالفات التي تم رصدها من قبل المراقبين المحليين خلال مراحل العملية الانتخابية خصوصاً في تجاوزات الدعاية الانتخابية والاكتظاظ على مراكز الاقتراع والفرز .

واوضح رئيس فريق الرقابة ورصد الدعاية الانتخابية في الهيئة طارق البطاينة استجابة الهيئة لملاحظات المراقبين المحليين للانتخابات الفرعية / اربد الثانية والاجراءات الهادفة التي اتخذتها الهيئة وصولا الى انتخابات حرة ونزيهة مؤكداً أن الهيئة تعمل على الدروس المستفادة من خلال اجراء تقييم شامل للعملية الانتخابية بهدف التعرف على التحديات والخروج بعدد من التوصيات لتنفيذ أية انتخابات مستقبلاً