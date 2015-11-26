استشهاد مواطن من جنين على حاجز زعترة

نابلس- معا- استشهد المواطن سامر حسن سيريسي (51 عاما) من جنين رصاص جنود الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الخميس، اثناء مروره على حاجز زعترة جنوب نابلس، وادعى الاحتلال أنه حاول تنفيذ عملية طعن.

وادعت مصادر إسرائيلية أن الشاب وصل في سيارة إلى الحاجز وترجل منها محاولا طعن الجنود المتواجدين على الحاجز فاطلق الجنود النار عليه وأصابوه بجروح خطيرة استشهد متأثرا بها.

وتقوم قوات من جيش الاحتلال بمطاردة سيارة أقلت الشاب الذي حاول تنفيذ عملية.

وأظهرت الصور التي تناقلتها المواقع العبرية من المكان عددا من المسعفين الاسرائيليين يقفون بعيدا عن الشاب الملقى على الارض وهم يتسلون بهواتفهم النقالة، والذين يبدو أنهم هرعوا بناء على بلاغ حول عملية طعن ولكن عند صولهم لم يجدوا جرحى في الجانب الاسرائيلي فانتهت مهمتهم بتركهم الشاب ينزف دون علاج.

وأفاد مراسل معا أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز في كلا الاتجاهين ومنعت المواطنين من الخروج أو الدخول إلى نابلس، ووصلت قوات كبيرة من الجيش الى المكان.